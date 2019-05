Das Publikum feiert Steffen Henssler zur Begrüßung mit frenetischem Applaus. „Den habe ich heute auch nötig! Seit letzter Woche hat meine geschundene Punkteseele Narben”, blickt der Koch-King zerknirscht auf die letzte Folge zurück, in der er sich den Promis geschlagen geben musste. Alle drei Competitions hat er verloren. „Aber mit Spiele verlieren kenne ich mich aus”, gibt Steffen Henssler selbstironisch zu. Die gute Nachricht: Neue Woche, neue Competitions und neue Herausforderer! „Wir können Gas geben. Ich bin bereit!”, ist der Hamburger bis in die Haarspitzen motiviert. Aber auch Alvaro Soler, Verona Pooth und Eko Fresh haben sich mit Koch-Coach Christian Lohse bestens vorbereitet. Verona Pooth hat mit ihrem Sohn Diego sogar noch einen Extra-Joker im Ärmel!

Verona und Diego Pooth im Küchen-Chaos

Zweifache Premiere bei „Grill den Henssler”: Erstmals tritt mit Verona und Diego Pooth ein Mutter-Sohn-Gespann an und der 15-jährige Diego ist außerdem der bisher jüngste Herausforderer von Steffen Henssler. Für ihren Hauptgang „Maispoularde, Risotto, Orangenspargel” haben die beiden eine ganz eigenwillige Strategie: „Wir merken uns nur, was der andere machen muss. Nicht, was man selbst machen muss”, so der 15-Jährige. Ob das funktioniert? Koch-Coach Christian Lohse: „Die beiden sind nicht koordinierbar, die sind kreativ.” Nebenbei plaudert Diego Pooth ganz schön aus dem Nähkästchen. Ob sie denn zu Hause auch gemeinsam kochen oder die Mama alleine in der Küche steht, möchte Moderatorin Annie Hoffmann wissen. „Wir bestellen meistens”, lautet Diego Pooths trockene Antwort. Verona Pooth lässt das natürlich nicht auf sich sitzen: „Das stimmt gar nicht. Ich koche super gerne! Gesund, bio und jeden Tag.” Und auch gemeinsam würden sie in der Küche stehen, aber meistens mit Zankereien. „Das liegt daran, dass Diego und ich viel Temperament haben”, fügt sie hinzu. Annie Hoffmann möchte noch mehr von dem

gesprächigen Teenager wissen und fragt: „Ist die Mama streng?” Schnelle Antwort: „Ja!” Das spiegelt sich auch in ihren Spitznamen wider: „El Comandante“ oder „Luzie“ wie Franjo sie gerne mal nennt. „Ich fand das irgendwie süß und irgendwann habe ich mal gesagt: Ich heiße doch gar nicht ‚Luzie‘. Er meinte dann: ‚Das kommt von Luzifer‘“, erklärt Verona Pooth lachend. „Gibt es Momente, in denen dir deine Mutter manchmal peinlich ist?”, will Annie Hoffmann noch von Diego Pooth wissen – dieser erwidert: „Das sind nicht nur Momente, das ist mein Leben!” Verona Pooth schmollt. Sie streikt. Setzt sich mit verschränkten Armen auf die Küchenplatte. Es dampft in den Töpfen, es qualmt in den Pfannen – das Chaos regiert die Küche. Ob das Duo trotzdem gemeinsam den Hauptgang auf die Teller bekommt?

Hauptgang ohne Steffen Henssler

Auch Steffen Henssler will eine Küchenhilfe für den Hauptgang, wenn Verona und Diego Pooth zusammen kochen: Mit Daniela, im 9. Monat schwanger, wird er im Publikum fündig. Beim Risottorühren stellt sich heraus, dass die beiden sich schon mal vor über zehn Jahren bei der „Küchenschlacht” getroffen haben. „Das ist ja abgefahren. Wie geil ist das denn?!”, so Steffen Henssler, der damals Juror war. „Ich war damals nur wegen dir da”, gibt Daniela zu. Nun das unverhoffte Wiedersehen am „Grill den Henssler”-Herd. Nachdem der Koch-King auch noch erfährt, dass sie es sogar bis ins Finale schaffte, überlässt er Daniela die Küche und setzt sich erst mal entspannt zu ihrem Mann ins Publikum und findet: „Geil, bester Hauptgang meines Lebens.”

Vertauschte Jury

„Ich will auch mal den Neun-Punkte-Platz haben!”, ruft Christian Rach und schnappt sich bei der letzten Bewertung des Abends den Stuhl von Reiner Calmund. Bereits in den letzten beiden Folgen haben sich die beiden immer wieder kleine Spitzen geliefert. Rach war der Meinung, dass es nur am Platz liegen kann, dass „Calli“ so hohe Bewertungen verteilt hat. „Der soll mal auf meinem Stuhl sitzen, damit er mal mehr Punkte vergibt und nicht immer so geizig ist!”, findet Dessertpapst Reiner Calmund. Und so nimmt das nächste kleine Scharmützel zwischen den beiden Juroren seinen Lauf. Im typischen und gestenreichen „Rach-Stil” gibt Calli sein Urteil zum Dessert „Künefe Fresh” („Gebackenes Engelshaar mit Käse”) von Eko Fresh ab: „Die Zubereitung hat mir sehr gefallen. Man sieht die hervorragende Handarbeit, ganz klein dieses Engelshaar. Und hier die Explosion der verschiedenen Geschmacksrichtungen...” Das lässt der Sternekoch nicht auf sich sitzen und kontert im rheinischen Calli-Sing-Sang: „Ich esse ja gerne süß. Ich bin ja ein Süßer...”

Außerdem in der Sendung

Alvaro Soler, aufgewachsen in Barcelona und Tokio, will mit dem spanischen Traditionsgericht „Gazpacho” am Herd punkten. Der sonst so coole Sänger und Songwriter ist nervös: „Ich muss hier das Familienrezept repräsentieren!” Auch Eko Fresh hat einen Küchenklassiker aus der Heimat seiner Eltern im Gepäck. „Künefe Fresh”, bekannt als „Gebackenes Engelshaar mit Käse”, ist eine orientalische Süßspeisenspezialität. Während der Rapper, Songwriter und Schauspieler in der Küche steht, gibt es von seinem Mitstreiter Alvaro Soler einen besonderen musikalischen Leckerbissen. Erstmals präsentiert er seine Single „La libertad” in einer akustischen Version dem Publikum.

„Grill den Henssler“, Sonntag, 19. Mai 2019 um 20:15 Uhr bei VOX.

Auf dem offiziellen Instagram-Account und der offiziellen Facebook-Seite von „Grill den Henssler“ gibt es außerdem exklusive Einblicke in die beliebte Koch-Show.

Twitter: #GrilldenHenssler Die Gerichte der Promis:

Alvaro Soler

„Gazpacho”

Verona und Diego Pooth

„Maispoularde, Risotto, Orangenspargel”

Eko Fresh

„Künefe Fresh”

Koch-King:

Steffen Henssler

Koch-Coach:

Christian Lohse

Die „Grill den Henssler“-Jury:

Reiner Calmund Mirja Boes Christian Rach

Moderation:

Annie Hoffmann

Darum geht es bei „Grill den Henssler”:

Weiterhin gilt es für drei hochmotivierte Stars, Steffen Henssler im hitzigen Koch-Battle den Garaus zu machen. Wer nach Impro-Gang, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert die meisten Punkte absahnt und damit auch ein Preisgeld für den guten Zweck, entscheidet das neue „Grill den Henssler“-Jury-Trio um Reiner Calmund, Christian Rach und Mirja Boes. Mit geballter Kompetenz, Schlagfertigkeit und dem Sinn für erstklassige Gerichte verlangt die knallharte Jury nicht nur den prominenten Hobby-Köchen, sondern auch Steffen Henssler Qualität auf höchstem Niveau ab. Und während in der Show wieder Töpfe und Emotionen überkochen, führt Moderatorin Annie Hoffmann durch das Geschehen am Herd. Sie nimmt nicht nur Steffen Henssler in die (Grill-)Zange, sondern wird auch den prominenten Hobby- Köchen auf den Zahn fühlen.



Vox Pressemitteilung vom 15.05.2019