Die Starköche Steffen Henssler und Roland Trettl brennen darauf, in je einer neuen Folge der „Grill den Profi Sommer-Specials“ (am 23. und 30. September sonntags um 20:15 Uhr bei VOX) ihre Grill-Qualitäten unter freiem Himmel zu präsentieren. Dabei treten sie jeweils gegen drei wagemutige, prominente Herausforderer an. Ob Profi oder Promi beim Brutzeln über dem offenen Feuer ein echtes Gourmet-Erlebnis zaubert, entscheidet und bewertet nach jeder Runde wieder die hochkarätige Jury um Manager und Genießer Reiner Calmund, Spitzenköchin Maria Groß sowie Star-Sommelier Gerhard Retter. Moderiert werden die „Grill den Profi Sommer-Specials“ von Ruth Moschner.



Dass die Grill-Saison noch längst nicht vorbei ist, wollen in der ersten Folge (23.9.) Roland Trettls prominente Grill-Gegner „Eurovision Song Contest“-Teilnehmer Michael Schulte, Profitänzerin Nikeata Thompson und Schauspieler Ralf Möller beweisen. Im Spiel mit dem Feuer werden die drei hochmotivierten Promis auf der Seebühne im Elbauenpark in Magdeburg von niemand Geringerem als Zwei-Sterne-Koch Juan Amador gecoacht.



In der zweiten Folge (30.9.) wollen dann die Comedians Oliver Pocher und Dennis aus Hürth sowie Reality-Star Evelyn Burdecki mit der Hilfe von Koch-Coach Holger Bodendorf Profikoch Steffen Henssler grillen. Aber nicht nur das: Auf den Hamburger Koch-King wartet außerdem eine ganz besondere Überraschung. In einem der Kochgänge muss er sich unerwartet gegen Starkoch Tim Mälzer am Grill messen!



Wie das Duell der Koch-Giganten ausgeht und wer sich im ultimativen BBQWettbewerb die Finger verbrennt, zeigt VOX am 23. und 30. September 2018 sonntags um 20:15 Uhr in zwei neuen Folgen der „Grill den Profi Sommer-Specials“.