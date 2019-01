"Kessler ist...: Reiner Calmund" am 18.01.19 um 22:50 Uhr (ZDF)

Was passiert, wenn Calmund auf Calmund trifft?

Die Personality-Doku "Kessler ist..." startet mit vier neuen Folgen im ZDF. In der fünften Staffel verwandelt sich Michael Kessler unter anderen in Rolando Villazón, Bülent Ceylan und Reiner Calmund und beschert ihnen das wohl außergewöhnlichste Interview ihres Lebens: Ein Interview mit sich selbst.

Michael Kessler spricht nicht nur mit den Prominenten - er recherchiert gründlich in deren Leben, sichtet private Fotos, Archivmaterial und trifft Freunde und Verwandte, die offen über die Person sprechen. Im finalen Interview werden sie mit ihrem eigenen Spiegelbild konfrontiert. In perfekter Maske, mit geschulter Mimik und Gestik gibt Michael Kessler ihnen die Gelegenheit, sich endlich das zu fragen, was sie schon immer von sich selbst wissen wollten.

Reiner Calmunds Leidenschaften: Fußball und gutes Essen. Unermüdlich kommentiert der ehemalige Manager von Bayer 04 Leverkusen seinen Traumsport und probiert sich durch Kochshows. Der 70-Jährige denkt noch lange nicht ans Aufhören. Calli meint, er könne nicht Nein sagen. Aber stimmt das? Kessler interviewt Calmunds langjährigen Freund Rudi Völler und besucht seine Frau Sylvia, um Antworten auf seine Fragen zu finden. Was passiert, wenn Calmund auf Calmund trifft?

