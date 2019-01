Reiner Calmund ist für den RED FOX AWARD 2019 als Speaker in der Kategorie ERFOLG nominiert!



Jetzt abstimmen:

https://www.erfolgskongress.de/award/erfolg

Die Online-Abstimmungsphase läuft vom 14. bis 25. Januar 2019. Anschließend entscheidet die Jury über den Gesamtgewinner.



Was ist der RED FOX Award?

Inspirierende Persönlichkeiten, Menschen, die verändern, Menschen, die etwas in einem bewegen. Von der Bühne und durch das Internet kennen wir sie: Speaker, Künstler & Experten, die das ganze Jahr Vollgas geben – für deinen Erfolg.

Um diese Menschen auszuzeichnen, wird 2019 im Rahmen des Erfolgskongresses zum ersten Mal der RED FOX Award verliehen.

Der Award ist ein Publikums-Award und wird in 7 Kategorien verliehen: In 6 dieser Kategorien entscheidest du mit deiner Stimme, wer gewinnt. Anschließend wählt dann eine hochkarätig besetzte Jury, welcher dieser Gewinner die Gesamtwertung als Speaker/in des Jahres 2019 gewinnt.

Dein favorisierter Speaker, Experte, Künstler braucht daher deine Hilfe. Vote jetzt unten für den Menschen, welcher dich am meisten beeindruckt hat. Und das Beste: Du kannst dabei gleich selbst zum Gewinner werden, denn unter allen Teilnehmern verlosen wir großartige Preise.

Alle Infos unter: https://www.erfolgskongress.de/award