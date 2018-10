Tolle Nachrichten für alle Fans von spektakulärer kulinarischer Unterhaltung: Star-Koch Steffen Henssler feiert sein Comeback bei VOX! Zurzeit arbeitet der Kölner Sender gemeinsam mit der Produktionsfirma ITV Studios Germany an einer Neuauflage der Koch-Show „Grill den Henssler“, die in den Jahren 2013 bis 2017 mit bis zu 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern zu den beliebtesten Koch-Shows Deutschlands zählte. Bei VOX warten jetzt endlich wieder frische kulinarische Herausforderungen auf den 46-jährigen Star-Koch.



„Was soll ich lang schnacken, ich habe wieder richtig Bock auf ‚Grill den Henssler’. Beim Sommer-Special in Magdeburg habe ich gemerkt, wie sehr mir die Sendung gefehlt hat. Dazu kam noch die ständige Frage meiner Fans: Wann ziehst du wieder die Kochjacke an? – deswegen... I’m back home!“, so Steffen Henssler über seinen erneuten Einsatz bei VOX.



VOX-Chefredakteur und -Unterhaltungschef Kai Sturm: „Das ‚Grill den Profi Sommer-Special‘ mit Steffen Henssler hat uns und den Zuschauern sehr viel Spaß gemacht. Von daher haben wir bereits nach den Dreharbeiten im Juli die Gespräche mit Steffen aufgenommen und schnell festgestellt, dass wir nach der einjährigen Pause nun alle große Lust darauf haben, die Zusammenarbeit fortzusetzen.“



Die Neuauflage von „Grill den Henssler“ wird nach der Entwicklungsphase und den Dreharbeiten 2019 bei VOX zu sehen sein.