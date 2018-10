Unser Land in den 80ern - der Talk um 21:00 Uhr bei WDR Wir in den 80ern: Der WDR widmet dem bunten Jahrzehnt einen Schwerpunkt.

Direkt im Anschluss an die Ausgabe des Jahres 1988 der Doku-Reihe "Unser Land in der 80ern" wird Moderator Daniel Aßmann das bunte 80er Gefühl noch ein wenig weiter erforschen. Seine prominenten Gäste sind heute Kai Böcking, der in den 80er Jahren das Gesicht der Kult-Musiksendung "Formel 1" war. Reiner Calmund, der 1988 aus dem kleinen Werksverein Bayer Leverkusen einen Europapokalsieger machte. Birgit Schrowange, die in den 80ern zunächst beim WDR moderierte und dann Fernsehansagerin im ZDF wurde. Und Simone Sombecki, die auch schon in den 80ern Tiernärrin war und zum Entsetzen ihrer Mutter Dreadlocks trug.

Sie alle plaudern über das bunte und schrille Jahrzehnt und ihre ganz persönlichen Erinnerungen.