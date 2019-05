„Back in the game!“, jubelt Steffen Henssler zu Beginn der zweiten „Grill den Henssler“- Ausgabe (12. Mai um 20:15 Uhr bei VOX). Nicht nur die Zuschauer zu Hause (2,3 Millionen ab drei Jahren sahen die erste Folge), mit Standing Ovations feiert ebenfalls das Publikum im Studio das Comeback von Steffen Henssler bei VOX. Auch der Koch-King gibt zu, dass er seine Show sehr vermisst hat. „Sagen wir mal so - da gab es eine andere Sendung, da war ich nicht ganz so beliebt. Es war genau die richtige Entscheidung, wieder zurückzukommen! Ich bin heiß, ich habe Bock“, so der 46-Jährige strahlend. Auch bei Herausforderer Detlef Steves kochen die Emotionen hoch. Der sympathische König der Wutausbrüche wird butterweich: Es fließen sogar Tränen und es gibt eine emotionale Liebeserklärung!

Thomas Herrmanns serviert Cindy aus Mahrzahn-Gossip zur Vorspeise

Doch zunächst muss Comedian und „Quatsch Comedy Club“-Gründer Thomas Herrmanns an den Herd. Und der plaudert beim Zubereiten seiner Vorspeise fröhlich aus dem Nähkästchen: „Bei Cindy aus Marzahn war es besonders lustig, weil sie damals anrief und sich als Kellnerin im Club beworben hat. Sie hat uns so zu gequatscht am Telefon, dass wir gesagt haben, du hast so eine Berliner Schnauze, willst du nicht lieber auf die Bühne gehen? Das tat sie dann und der Rest ist Geschichte!“

Ausgerechnet Steffen Henssler: Calli plaudert Kochgeheimnis seiner Ehefrau aus!

Mit einem traditionellen Gericht aus China fordert Britta Heidemann Steffen Henssler beim Hauptgang heraus: „Es gibt Kung Pao Chicken, weil ich so häufig in China bin. Das ist mein Lieblingsgericht, das ich aber eigentlich nur esse aber nie selbst koche,“ so Britta Heidemann. Doch warum ist die ehemalige Profifechterin so oft in China? Was viele nicht wissen: Die 36- Jährige hat in Peking Chinesisch und BWL studiert. Chapeau! Doch ob ausgerechnet diese Rezeptauswahl eine so gute Idee war? Schließlich ist Steffen Henssler ja auch ein ausgewiesener Spezialist der asiatischen Küche! Reiner Calmund, der den beruflichen Werdegang der Olympiasiegerin gut kennt, gibt vor seiner Bewertung zu bedenken: „Das ist ein asiatisches Derby! Meine Frau kocht fantastisch asiatisch. Aber ihre Basis dafür ist ein Kochbuch von Steffen Henssler!“

Was VOX zusammenführt soll der Mensch nicht trennen!

Dann sind sie endlich wieder am „Grill den Henssler“-Herd vereint: Dauerrivale Detlef Steves tritt bereits zum zehnten Mal gegen Steffen Henssler an. Seit sechs Jahren versucht der Doku-Soap-Star den Hamburger Profi-Koch zu grillen, mal im Team, mal alleine. Doch ohne Hilfe hat er Steffen Henssler noch nie besiegt. „Aber heute, da werde ich nicht verlieren!!!“, brüllt Detlef Steves motiviert wie nie. Beste Freunde oder Rivalen? Moderatorin Annie Hoffmann klärt auf und blickt anhand von Fotos auf die Geschichte dieser ganz besonderen Männerfreundschaft zurück. „Vor sechs Jahren hat es gefunkt. Und wie es so ist, wenn man frisch verliebt ist, macht man alberne und peinliche Sachen“, spielt Annie Hoffmann auf die verrückte Wette der Beiden 2014 an, bei der Verlierer Detlef sich nicht nur ein „GEGRILLT“- Tattoo stechen lassen, sondern auch im rosa Tütü weiterkochen musste. In der Abschiedsfolge von Steffen Henssler beim Sommer-Special 2017 flossen dann sowohl beim Koch-King als auch bei Detlef Steves die Tränen in Strömen. „Ich dachte, dieser Depp, geht der auf die Titanic? Was will der bei Pro7? Du hast mich so glücklich gemacht, als du mir am Telefon gesagt hast, ich komme zurück“, erinnert sich Detlef Steves. Und jetzt stehen sie endlich wieder gemeinsam im „Grill den Henssler“-Studio. Annie Hoffmann bringt es auf den Punkt: „Schön, dass die zwei wieder zusammen sind. Was VOX zusammenführt soll der Mensch eben nicht trennen.“

Es gibt also zwei Menschen, die Detlef Steves ganz fest in seinem Herzen trägt, denn seit 33 Jahren ist Detlef Steves mit seiner Nicole glücklich, 31 Jahre sind sie verheiratet. „Meine Frau ist für mich das tollste Wesen, das es auf dem Erdboden gibt“, so die romantische Liebeserklärung von Detlef Steves beim Dessertkochen. „Wenn meine Frau in einen Raum reinkommt, dann erhellt sich dieser Raum! Das ist einfach so!“ Steffen Henssler kommentiert: „Und das Geheimnis dieser langen Ehe: Sie ist taub!“ Detlef Steves: „Leck mich!“ Steffen Henssler: „Später, Schatz!“

Wird es Detlef Steves endlich, endlich schaffen Steffen Henssler alleine zu grillen? Eins sei jetzt schon verraten: Die Jury kriegt sich bei der Bewertung des Desserts in die Wolle. Reiner Calmund gerät in Rage und äfft Christan Rach nach: „Oh, ich will noch was Säure! Es ist ja klar, dass du was zu mäkeln hast! Ich will gar nicht so viel Säure in meiner Zabaglione haben!“

Die Gerichte der Promis:

Thomas Hermanns, Comedian

„Lauwarme Nudeln mit Kardamom und Shrimps“

Britta Heidemann, Olympiasiegerin

„Kung Pao Chicken“

Detlef Steves, Doku-Soap-Star

„Crêpes mit Bananenquark und Portwein-Zabaglione“

Koch-King:

Steffen Henssler

Koch-Coach:

Stefan Marquard

Die „Grill den Henssler“-Jury:

Reiner Calmund Mirja Boes Christian Rach

Moderation:

Annie Hoffmann

